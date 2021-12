Oppositie haalt uit naar ruzie binnen de meerderheid en het gebrek aan beleid

De Bleeker bezorgd over gevolgen van aanhoudend hoge inflatie: “Zal geen tijdelijk fenomeen zijn”

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) is bezorgd dat de hoge inflatie geen tijdelijk fenomeen zal zijn, zoals door een aantal instellingen wordt verwacht. Ze is bezorgd over de mogelijke gevolgen ervan voor de bevolking, de economie en de begroting. "We moeten hervormen en besparen", pleit ze donderdag.

15:27