Oppositie furieus over uitstel Septemberverklaring: “Dit is een ongelooflijke blamage”

September­ver­kla­ring uitgesteld, Jambon houdt korte toespraak: “De komende uren en dagen zullen we wel tot een akkoord komen, wij zijn dat aan de Vlamingen verplicht”

De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt over de begroting. De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon wordt uitgesteld. Volgens de minister-president is zijn regering “niet in het gedrang”, zo vertelde hij bij aankomst in het parlement, waar hij een korte verklaring aflegde. “Omdat de noden van de Vlamingen groot zijn, is het de wens van de regeringspartijen om zo snel mogelijk tot een vergelijk te komen”, zo stelde Jambon.

15:13