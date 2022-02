Oppositie fileert krokusakkoord over betonstop en stikstofdossier: “Politieke deal om er eindelijk vanaf te zijn”

De oppositie reageert afwijzend op het krokusakkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over de bouwshift en het stikstofdossier . Volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) is het een “koehandel” geworden waardoor met name de betonstop of bouwshift “een maat voor niets” is geworden. Ook Vooruit, Vlaams Belang en de PVDA reageren sceptisch.

GROEN

Volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) blijft het akkoord over de bouwshift ruim onder de verwachtingen. “Als we ons willen beschermen tegen droogte en overstromingen, dan moeten we minstens 30.000 hectare open ruimte vrijwaren. De Vlaamse regering komt zelfs niet in de buurt van die doelstelling: de ambitie in de deal blijft steken op 10.000 hectare, slechts een derde van wat nodig is”, meent Schauvliege.

Volgens haar is er ook geen kwalitatieve selectie gemaakt en ligt de focus enkel op de woonuitbreidingsgebieden. “Dat is kortzichtig”, stelt het Groen-parlementslid. Dat het ook mogelijk blijft om te bouwen in gebied dat bedreigd wordt bij overstromingen, bestempelt Schauvliege als “absurd”. “Deze deal zet niet in op het beschermen van onze open ruimte, maar is een politieke deal om er eindelijk vanaf te zijn.”

Wat het stikstofdossier betreft, blijft Groen voorzichtig. “Hoewel er maatregelen genomen worden - de regering kon niet anders gezien het stikstofarrest en aangezien Europa Vlaanderen ook al op de vingers tikte - is het nog onduidelijk of de doelstellingen gehaald zullen worden”, reageert Schauvliege. Ook over de impact op de landbouw, blijft Groen voorlopig op de vlakte. De partij vraagt wel aandacht voor de landbouwers. “Het stikstofdossier toont haarscherp aan dat er nood is aan een transitie binnen onze landbouw, die goed is voor onze boeren en onze natuur. Het valt af te wachten of deze maatregelen daarvoor voldoende zijn.”

VOORUIT

Oppositiepartij Vooruit reageert eveneens scherp op het krokusakkoord. “De Vlaamse regering koopt nu aan miljarden euro’s vergunningen terug die ze in de eerste plaats nooit had moeten verlenen”, zeggen parlementsleden Bruno Tobback en Ludwig Vandenhove in een eerste reactie.

Volgens Vooruit is er zowel in de bouwshift en het stikstofdossier “jarenlang getalmd” en moet daar nu een zware prijs voor betaald worden. “Er is kostbare tijd verloren gegaan. Kostbare tijd voor onze landbouwers, onze leefomgeving en vooral voor de portemonnee van de Vlamingen”, aldus Tobback en Vandenhove.

VLAAMS BELANG

Oppositiepartij Vlaams Belang is “sceptisch”, klinkt het. Zo vindt Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin dat de landbouw in het stikstofdossier de zwartepiet krijgt toegespeeld. Wat de bouwshift betreft, spreekt de partij van een “operatie schone schijn”.

“Ik vrees dat dit akkoord een slechte zaak is voor de toekomst van de landbouw en jonge boeren weinig perspectieven geeft in de landbouwstiel”, zegt Sintobin. Het Vlaams Belang-parlementslid stelt zich ook vragen bij de economische kost van het akkoord. Getroffen landbouwers moeten volgens Sintobin een “deugdelijke compensatie” krijgen. “Het is al te gemakkelijk om vanachter een bureau te beslissen welke bedrijven weg moeten, maar achter die cijfers schuilen gezinnen en mensen van vlees en bloed”, klinkt het.

Ook over het bouwshiftakkoord is Vlaams Belang “sceptisch”. “De regering klopt zich weliswaar op de borst dat er een akkoord is over de bouwshift en proclameert dat eigenaars volledig vergoed zullen worden, maar het is maar de vraag of de bouwshift op het terrein tot veel resultaat zal leiden”, vraagt parlementslid Sam Van Rooy zich af. Van Rooy wijst ook op de impact van de bevolkingstoename, die volgens hem “voor het overgrote deel het gevolg is van de massa-immigratie”, op de nood aan extra woningen en bebouwing. “De gemeenten die nu financiële handvaten krijgen voor de vrijwaring van de woonuitbreidingsgebieden zullen met die weerbarstige realiteit geconfronteerd worden”, meent de Vlaams Belanger.

PVDA

Oppositiepartij PVDA ziet in het krokusakkoord intussen nog veel “losse eindjes en open vragen”. “De minister-president zegt dat zijn regering water en vuur heeft verzoend, maar ik zie vooral veel rook”, zegt fractieleider Jos D’Haese.

PVDA is naar eigen zeggen “niet onder de indruk” van het akkoord. Wat de bouwshift betreft, wijst de uiterst linkse partij erop dat er “voor meer dan de helft van de gronden die gevrijwaard moeten worden nog geen oplossing is”. “Dat gaat over meer dan 15.000 hectare waarvoor geen maatregelen voorzien is in het bouwshiftfonds”, merkt D’Haese op. Daarnaast is het volgens hem onduidelijk hoe de marktwaarde van de gronden precies berekend zal worden. “Die berekeningswijze blijkt voor veel interpretatie vatbaar te zijn. Door niet te vergoeden aan de geïndexeerde aankoopprijs, maar aan een voor interpretatie vatbare marktprijs beloon je bovendien speculanten”, stelt D’Haese.

Wat het stikstofdossier betreft, is de PVDA wel tevreden dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de betrokken boeren. “De factuur van de jarenlange laksheid en besluiteloosheid is wel torenhoog. En of deze maatregelen zullen volstaan is ook verre van duidelijk”, besluit D’Haese.

Volledig scherm Sonja De Becker van de Boerenbond. © Boerenbond

BOERENBOND

In een reactie los van de politieke partijen erkent daarnaast de landbouworganisatie Boerenbond dat een aantal van zijn eisen zijn ingewilligd, maar toch bestempelt de organisatie het akkoord als een “mokerslag” en “contractbreuk”.

“Met het vervroegd sluiten van de rode bedrijven (bedrijven die erg veel stikstof uitstoten, red.) en het versneld terugdraaien van de ontheffing van nulbemesting in groene bestemmingen in beschermd natuurgebied, komt de regering terug op gemaakte afspraken”, klinkt het. Bovendien geeft het toekomstige vergunningenkader landbouwers geen enkel perspectief meer voor de ontwikkeling van de bedrijven, aldus de Boerenbond.

Daarnaast laakt de Boerenbond ook dat de regering blind is gebleven voor de socio-economische impact van de beslissingen. De landbouworganisatie stelt zelfs luidop de vraag of dit akkoord ook juridisch overeind zal blijven.

“Het mag duidelijk zijn dat wij de komende tijd onze bezwaren op alle mogelijke manieren kenbaar zullen maken: schriftelijk via de procedure openbaar onderzoek, maar ook via syndicale acties aan iedereen wie beleidsverantwoordelijkheid draagt”, zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. “We rekenen er ook op dat de Vlaamse regering deze bezwaren en het openbaar onderzoek dat nu volgt, ernstig neemt.”