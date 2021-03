Oppositie en meerderheid slaan handen in elkaar voor resolutie over huiselijk geweld

Regio Mechelen Aantal gevallen huiselijk geweld verdubbeld: “Ook ernst neemt toe”

21 februari Van 149 dossiers in 2019 naar 387 in 2020. Dat zijn de ronduit alarmerende cijfers van het Family Justice Center Mechelen rond intrafamiliaal geweld. Een grotere bekendheid speelt mee, maar zeker ook de lockdown leidde tot een toename van het aantal gevallen van huiselijke agressie in het arrondissement. “Waar we het meest van schrikken, is de ernst van het geweld”, zegt coördinator Karolien Boonen.