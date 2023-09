Oppositie eist behoud vergoeding voor verpleegkundestudenten: "Gedaan werk verdient een eerlijke vergoeding”

“Yves H uit Buggenhout onterecht veroor­deeld tot 30 jaar in ‘Kanaal­moord’”, zegt onderzoek. “Bewijslast rammelde langs alle kanten”

Een Hitlergroet in de rechtbank, een blikje Leffe ad fundum tijdens de leugendetectortest en steeds veranderende verklaringen. Het proces over de ‘Kanaalmoord’ in 2018 tegen Yves H. uit Buggenhout is niet minder dan spraakmakend te noemen, stelt misdaadjournalist Faroek Özgünes. Maar de veroordeling tot 30 jaar opsluiting voor de moord op Eric Van Spitael blijkt ten onrechte. “Het karakter van iemand of iemands nazisympathieën zeggen niets over de schuldvraag”, schrijven onderzoekers van het Project Gerede Twijfel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Komt H. vrij? En komt er een nieuw proces?