Opnieuw woonzorgcentrum van Armonea onder vuur

In De Lelie in Rotselaar kunnen tot 92 bewoners terecht. Als Centrum voor Herstelverblijf zijn er ook 26 plaatsen voor mensen die nood hebben aan ­revalidatie, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Margot Cloet, topvrouw van de koepel Zorgnet-Icuro, is niet te spreken over de aanpak: "Wat ­Armonea hier doet, is een illegaal woonzorgcentrum uitbaten."

Armonea-woordvoerder Jannes Verheyen zegt in de kranten dat de bewuste kamers worden omgebouwd naar woonzorg­kamers. "De oorspronkelijke aanvraag was voor een omzetting in het tweede kwartaal van dit jaar, maar dat is niet kunnen doorgaan wegens een ­administratieve ver­gissing in het aanvraagdossier. De omzetting zal in principe ingaan op 1 juli."