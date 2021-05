Opnieuw vennootschap van El Kaouakibi failliet: curator aangesteld bij WannaChange

Een week geleden kwam het nieuws naar buiten dat WannaWork - het jobplatform - in slechte papieren zat. Nadat het horecabedrijf Point Urbain BV van El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen in februari failliet verklaard werd, nam curator Philippe Termote de zaken in handen. Al snel werd duidelijk dat er tussen WannaWork en Point Urbain heel wat transacties gebeurd waren. Volgens onze bronnen zou WannaWork in totaal een half miljoen euro niet kunnen terugbetalen aan Point Urbain. Om die reden besloot de curator een dagvaarding te sturen om het faillissement van WannaWork aan te vragen. De ondernemingsrechtbank maakt hierover een beslissing in juni.

Daarnaast moet er ook nog een beslissing gemaakt worden over het lot van de vzw Let’s Go Urban. Daar kreeg de voorlopig bewindvoerder eind april 21 dagen de tijd om uit te zoeken wat nog mogelijk is: een gerechtelijke reorganisatie of een faillissement. De tweede optie lijkt onvermijdelijk te zijn in dit geval, aangezien het geld op is: op de zitting van de ondernemingsrechtbank op 20 april vertelde de bewindvoerder dat de vzw nog ongeveer 46.000 euro in kas had, terwijl eind april nog 60.000 euro aan rekeningen en lonen betaald moesten worden. Daarnaast is de samenwerking met de stad Antwerpen stopgezet en is LGU z’n hoofdkwartier - het Urban Center - kwijt.