Opnieuw vaccinatiewinst: centra halen ook bij Johnson & Johnson zes dosissen uit flesje van vijf

Hoewel de leveringen voorlopig nog erg beperkt blijven, valt er toch ook wat goed nieuws te rapen van het Johnson & Johnson-front in de vaccinatiecampagne. Na de vaccins van de andere producenten kunnen nu ook daar meer dosissen uit een flacon gehaald worden. Met zes dosissen in plaats van de officiële vijf betekent dat opnieuw een winst van 20 procent. Voor de vier producenten samen zullen we in drie maanden tijd zo 1,9 miljoen vaccins extra kunnen zetten.

De leveringscijfers van de vaccins voor België worden standaard geteld op zes per flacon voor Pfizer, tien voor AstraZeneca en Moderna, en vijf voor Johnson & Johnson. Maar sinds het FAGG midden maart miljoenen nieuwe spuiten kocht waarmee de medewerkers in de vaccinatiecentra preciezer te werk kunnen gaan, wordt er tot 20 procent winst geboekt per flesje.

Bij Pfizer kan namelijk zo goed als altijd een zevende dosis opgetrokken worden met de speciale ‘zonder-dood-volume-spuiten’, en bij AstraZeneca en Moderna zelfs een elfde en twaalfde. Het was nog even afwachten of dat ook bij vaccins van Johnson & Johnson zou lukken, en dat blijkt nu het geval te zijn. Officieel zitten er vijf dosissen in een flacon, maar uit de cijfers die elk vaccinatiecentrum in Vlaanderen heeft gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, blijkt dat er wordt geteld op zes.

De extra vaccins die zo verkregen worden, betekenen pure winst. Als België de officieel verwachte 1,4 miljoen Johnson & Johnson-vaccins voor het tweede kwartaal ook echt krijgt - tot nu toe zijn er nog maar 66.000 geleverd - zullen dat er in de praktijk 1,68 miljoen worden, of 280.000 meer. Dat is wel een maximaal scenario, bij zowel de Taskforce Vaccinatie als het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid klinkt het dat de extra dosissen uit een flacon halen vaak, maar niet altijd lukt, en geen verplichting is voor de medewerkers in de vaccinatiecentra.

Voor de vier producenten samen zal België tijdens de maanden april, mei en juni dankzij de spuiten in totaal maximaal 12,4 miljoen vaccins kunnen halen uit leveringen van officieel ‘slechts’ 10,5 miljoen dosissen, ofwel een winst van 1,9 miljoen vaccins.

