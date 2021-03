Opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Zottegem en Oudenaarde na aanrijding op overweg

Verbale en fysieke agressie naar buschauf­feurs daalt amper, overlast­klach­ten stijgen

3 maart Het aantal gevallen van verbale en fysieke agressie tegen Vlaamse buschauffeurs is amper gedaald in 2020. De Lijn ontving in de eerste 9 maanden van vorig jaar nog zo’n 2.600 klachten. “Er moet eindelijk gereageerd worden in het belang van de buschauffeurs en de reizigers”, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).