Opnieuw terugroepingen wegens kruisbesmetting met pesticide

Brussels Gewest Brussel hoopt vierde golf te omzeilen met vaccinatie­graad van 65 procent tegen eind oktober

24 augustus Aan een tempo van 16.000 prikjes per week moet het Brussels Gewest een vaccinatiegraad van 65 procent eerste dosissen tegen eind oktober bereiken om zo een mogelijk intense vierde golf in het najaar te omzeilen. In de loop van september volgt een eerste evaluatiemoment. Als de vaccinatietrein blijft stokken, lijkt een bredere invoering van het Covid Safe Ticket dan onvermijdelijk. Dat gaf Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) dinsdag aan. Tijdens een persmoment gaf hij in tandem met Brussels coronacrisismanager Inge Neven tekst en uitleg over de vaccinatiesituatie.