Opnieuw staking in bijna veertig Waalse Aldi-winkels: “Het personeel zit op zijn tandvlees”

Jongeman (19) overleden in slaap na studenten­doop in Waalse Gedinne

In de gemeente Gedinne in Wallonië is Antonin, een 19-jarige student uit het zuiden van de provincie Namen, overleden in zijn slaap na een doop. De jongeman stierf in de nacht van zaterdag op zondag. Dat heeft de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq, vandaag gemeld. Autopsie moet duidelijkheid bieden over de exacte doodsoorzaak.

31 oktober