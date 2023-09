Opnieuw staking bij Ryanair: met dit trucje achterhaal je nu al of je vlucht geschrapt dreigt te worden

KIJK. Code geel voor hitte: hoelang gaat deze nazomer duren? Weerman David Dehenauw legt uit

Zeker tot het einde van de week blijven we genieten van heerlijk zomerweer. “De kans bestaat dat dit een hittegolf wordt, maar dat staat nog niet helemaal vast”, benadrukt onze weerman David Dehenauw. Intussen is met 30,1 graden in Ukkel ook het dagrecord uit 1899 gesneuveld. Toen werd slechts 28,5 graden gehaald. Het KMI kondigt code geel af voor hitte.