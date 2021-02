Opnieuw slecht nieuws voor artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen: vaccinaties volgende week veel lager dan gehoopt

Ook voor volgende week is er grote onzekerheid over de vaccinaties van het zorgpersoneel in de Vlaamse ziekenhuizen. Het is niet duidelijk hoeveel dosissen vaccinproducent Moderna zal leveren, zei minister Wouter Beke (CD&V) vanmiddag in de commissie Welzijn. De kans is daardoor groot dat heel wat ziekenhuizen slechts een klein deel van hun artsen en verplegers kunnen inenten. Voor heel februari is het onduidelijk wat Moderna kan leveren.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geeft elke donderdagavond aan de 45 Vlaamse ziekenhuizen met een spoed-, intensive care-, en covid-afdeling door hoeveel vaccins ze de week daarop aan hun personeelsleden mogen geven. Die verdeling gebeurt op basis van het personeelsbestand in de ziekenhuizen en de beschikbare vaccins van de Amerikaanse producent Moderna.

Vorige donderdag kregen de ziekenhuizen al te horen dat hun quotum voor deze week op 0 zou blijven en ze dus geen nieuwe vaccins mochten zetten bij artsen en verpleegkundigen. Enkel in de dertien zogenaamde hub-ziekenhuizen mocht wie drie weken geleden zijn eerste dosis van het Pfizer-vaccin heeft gekregen, een tweede prik krijgen. Oorzaak waren de vertragingen in de leveringen bij Moderna.

Geen zekerheid voor februari

Vandaag volgt er dus opnieuw slecht nieuws. Door de aanhoudende leveronzekerheid is het op dit moment niet duidelijk of er snel veel nieuwe inentingen kunnen gebeuren in de ziekenhuizen. Deze week stond er sowieso geen nieuwe levering op het programma, en ook de levering van meer dan 90.000 dosissen van volgende week zal veel kleiner uitvallen. 51.000 dosissen daarvan waren voorbehouden voor Vlaanderen, daar komt er nu maar een fractie van. Het is zelfs niet duidelijk of er in februari überhaupt nog andere leveringen komen, bevestigt het kabinet-Beke.

Van het Moderna-vaccin zijn in heel België tot nu toe nog maar 46.200 dosissen geleverd, terwijl er ongeveer 134.000 zorgmedewerkers in de ziekenhuizen zijn, die elk twee dosissen moeten krijgen. Vlaanderen ontving tot nog toe 22.900 vaccins. De helft van die geleverde vaccins wordt telkens in voorraad gehouden voor de tweede prik vier weken later. Die reservatie lijkt nu dus steeds meer nodig te zijn.

AstraZeneca-vaccins overnemen?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid voert momenteel overleg met de ziekenhuizen, om te kijken of zij een deel van de AstraZeneca-vaccins kunnen overnemen die zijn gereserveerd voor het frontliniezorgpersoneel als huisartsen en thuisverpleegkundigen. Maar ook daar is er schaarste: tot nu toe zijn er daarvan slechts 27.700 van geleverd aan Vlaanderen, en morgen zouden er nog eens 31.900 volgen, al is dat nog niet bevestigd. Ook de volgende leveringen van 80.000 en 116.000 dosissen deze maand staan nog niet vast.

Bovendien betekent vaccins overnemen van de groep uit de eerste lijn natuurlijk dat er ook daar weer minder mensen kunnen worden ingeënt. De eerstelijnszorg start normaal komende maandag “voorzichtig” op in de vaccinatiecentra.

Donderdagavond krijgen de ziekenhuizen definitief hun quotum voor volgende week te horen.

“Krijgen dit niet uitgelegd”

Het ziekenhuispersoneel reageerde vorige week al zwaar ontgoocheld op het nieuws dat ze geen vaccins konden toedienen. “Onze directies krijgen het aan hun medewerkers niet meer uitgelegd”, zo luidde de reactie van de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. Topvrouw Margo Cloet vroeg dat er voortaan absolute prioriteit komt voor het ziekenhuispersoneel.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zei de frustratie te begrijpen, maar ook Beke verklaarde vanmiddag in het Vlaams parlement dat het Agentschap volledig afhankelijk is van de leveringen. "Dat is geen rocket science”, aldus Beke. “Ik begrijp ten volle de ontgoocheling en frustratie in de ziekenhuizen. Maar men heeft ons gevraagd enkel te communiceren als we zeker zijn. Moderna is op dit ogenblik zeer onzeker. Dus ik kan vandaag niet zeggen: ‘U mag zeker zijn van zoveel’.”