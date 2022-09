Opnieuw Oekraïens graan in haven van Gent, voor het eerst sinds oorlog

Update WEERBE­RICHT. Zonnige dag met in de late namiddag opnieuw code geel voor onweer, komende dagen wisselval­lig

Er zijn dinsdagnamiddag eerst nog opklaringen, later meer wolken met een paar lokale buien, eventueel met wat gedonder. Het KMI verwacht neerslaghoeveelheden die plaatselijk kunnen oplopen naar 10 tot 20 liter per vierkante meter in één uur tijd. Voor alle provincies geldt vanaf de late namiddag code geel.

12:56