Opnieuw meer ongevallen met trams van De Lijn

Het aantal tramongevallen in 2021 ligt nog altijd een pak lager dan de 1.484 incidenten in het pre-coronajaar 2019. De trams van De Lijn waren in 2021 samen goed voor 1,4 miljoen ritten en 17,3 miljoen gereden kilometers. Daarbij werden in totaal 55,5 miljoen reizigers vervoerd. Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) vroeg deze cijfers op bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (OVLD).

Onveilige kust?

In tegenstelling tot in Gent en aan de Vlaamse kust daalde het aantal tramongevallen in Antwerpen, van 625 in 2020 naar 602 in 2021. In Gent daarentegen steeg het aantal ongevallen van 275 naar 336. En aan de Vlaamse kust steeg het aantal accidenten van 101 naar 145. Meer dan de helft van alle ongevallen kwamen door een aanrijding met een voertuig. 145 incidenten waren te wijten aan een valpartij en 143 door een hindernis voor of op de sporen. Ongeluk schuilt soms in een klein hoekje...