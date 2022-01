Opnieuw meer inkomsten voor kilometerheffing vrachtwagens, maar "groene kilometers aan plafond"

Ook in 2021 zijn de inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens verder gestegen, met 12 procent tot 814,1 miljoen euro. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Viapass, het publiek orgaan dat de kilometerheffing coördineert en controleert in België. Een van de opvallendste vaststellingen is dat het systeem wat betreft "groene kilometers" bijna aan zijn plafond zit. Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass, roept de politieke overheden daarom op werk te maken van nieuwe tariefmethodologieën.

Meer dan 80 procent van de tolheffingen kwam in 2021 van vrachtwagens met Euronorm 6, de minst vervuilende. Euro 6-vrachtwagens moeten per gereden kilometer minder heffing betalen dan gelijkaardige vrachtwagens van een lagere Euronorm, wat de kilometerheffing tot een belangrijke katalysator voor de vergroening van het vrachtwagenpark maakt, maar die vergroening lijkt nu dus te stokken. Euro-5-vrachtwagens maakten net geen 15 procent uit van de tolheffingen. De resterende 4,4 procent komt van vervuilender vrachtwagens.

"De vrachtwagenvloot vernieuwt natuurlijk, maar bij de lager geklasseerde vrachtwagens gaat dat veel trager", legt Schoups uit. "Wie met zulke vrachtwagens rondrijdt, doet over het algemeen minder kilometers en zal veel minder snel een nieuwe, groenere vrachtwagen kopen. Dat verklaart waarom die verschuiving naar Euro 6 nu gaat vertragen."

Elektrische trucks

Die vertraagde evolutie en de komst - binnenkort - van elektrische vrachtwagens of vrachtwagens die rijden op andere groene brandstoffen, zorgen ervoor dat er, wat betreft Schoups, nagedacht moet worden over nieuwe tariefmethodologieën. Het is aan de politiek om een andere methodologie uit te werken, maar Schoups raadt alvast af een nultarief in te voeren. "Ze mogen dan wel properder zijn, ook elektrische vrachtwagens brengen slijtage aan aan de weg", zegt Schoups. "Er zal dus een evenwicht gezocht moeten worden tussen een incentive om bedrijven aan te zetten die groenere vrachtwagens aan te kopen, maar tegelijk de slijtagekost mee in rekening te brengen."

Binnen de verschillende regeringen lopen al denkoefeningen over die evolutie, maar volgens Schoups zijn de gesprekken nog niet rijp. "Men is zich er wel al van bewust dat ze gaan moeten differentiëren, zoals trouwens te lezen is in het Vlaams Klimaatplan."

Buitenlands verkeer

Zoals de voorbije jaren kwam ook in 2021 het grootste deel van de tolheffingen uit Vlaanderen: 529,8 miljoen, tegenover 274,4 miljoen in Wallonië en 9,9 miljoen in Brussel. In 2020 was dat nog respectievelijk 474,8 miljoen, 251,7 miljoen en 9,5 miljoen.

Nadat in 2020 het aandeel kilometers afgelegd door vrachtwagens met een Belgische nummerplaat iets hoger lag, op 47,7 procent, is dat in 2021 opnieuw afgenomen. Die tijdelijke verhoging in 2020 had alles te maken met de lockdown toen, die het vrachtverkeer, en vooral het buitenlandse, in het voorjaar fel deed afnemen.

Voor 2022 verwacht Schoups nog een lichte verhoging van de vrachtwagentrafiek, maar percentages kan hij daar niet op plakken. "Begin dit jaar heeft de heropstart wel iets langer geduurd dan anders", zegt Schoups. "Het is nog afwachten of dat enkel met de vakantie te maken heeft, of dat de omikronvariant hier misschien al speelt. De uitval van chauffeurs of de sluiting van leverpunten door de uitval kunnen hier de komende weken nog meespelen, maar ik begrijp dat de sector zich alvast aan het voorbereiden is."