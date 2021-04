Opnieuw meer bedden beschikbaar op intensieve zorg

Het lage aantal beschikbare bedden is zorgwekkend en was deze week de reden om opnieuw contact te leggen met Duitsland. Vorige week vrijdag werd al een patiënt uit het Luikse naar een ziekenhuis in Aken gebracht. Daarop besloot de FOD om opnieuw een officieel kanaal te openen. "Dat is te verkiezen boven de situatie waarbij ziekenhuizen zelf een transfer regelen", zegt Marcel Van der Auwera van de FOD zaterdag. "Dat geeft later immers vaak problemen voor de terugbetaling.”