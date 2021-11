Opnieuw klacht wegens grensoverschrijdend gedrag in Gentse Overpoort

“Meer slachtof­fers doen aangifte”: Zorgcentra na Seksueel Geweld zagen al 4.000 slachtof­fers

De drie zorgcentra die mannen en vrouwen opvangen na seksueel geweld in ons land, zien almaar meer aanmeldingen. Sinds hun oprichting in 2017 behandelden ze al 4.000 slachtoffers. 62 procent van hen doet aangifte. Morgen opent het vierde zorgcentrum, in Antwerpen. De overheid zet zwaar in op de centra, zeker na de verhalen van toenemend seksueel geweld in Gent en Brussel.

9 november