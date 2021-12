Opnieuw heel wat Nederlandse shoppers op weg naar Antwerpen

Brugge Nederlan­ders zorgen mee voor overvolle parkings en gezellige drukte in Brugge, maar randpar­kings blijven onderbezet: “Ze zijn te weinig bekend bij grote publiek”

Volle ondergrondse parkings en een plekje bovengronds zoeken in de binnenstad is al helemaal verloren moeite. Het is druk de voorbije dagen in Brugge. Goed voor de handelaars en horeca, zeker omdat overlast uitblijft. Nederlanders zijn er wél meer dan anders, zo stellen we vast. Al is dat niet terug te zien in het aantal overnachtingen. “Het is hier niet zoals in Antwerpen of Gent. En daar is een logische verklaring voor”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die merkt dat de randparkings nog steeds te weinig bekend zijn.

