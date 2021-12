Opnieuw heel wat Nederlandse shoppers op weg naar Antwerpen, wel rustiger dan vorige dagen

Het is donderdag opnieuw druk op de snelwegen richting Antwerpen. Net zoals eerder deze week gaan veel Nederlanders vanwege de lockdown in eigen land een dagje winkelen in België. Volgens de Nederlandse Wegenwacht ANWB is het donderdag wel rustiger dan voorgaande dagen.

Op de E19 en in mindere mate de A12 vanuit Nederland zijn opnieuw meer Nederlandse voertuigen op weg richting Antwerpen dan gewoonlijk. De voorbije dagen was er zowel op de weg als op het openbaar vervoer en in de winkelstraten een zéér grote drukte in Antwerpen. Dit door de vele Nederlandse shoppers en restaurantgangers die in eigen land niet aan hun trekken komen door de strenge coronamaatregelen daar.

De trek naar Antwerpen leidt donderdagmiddag vooral op de E19 tot files en langzaam rijden, onder meer ter hoogte van de grensovergang en Loenhout. Het Vlaams Verkeerscentrum roept opnieuw op om niet de Antwerpse binnenstad in te trekken met de wagen, maar die achter te laten op een van de park and rides.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Trein

De Nederlandse spoorwegenmaatschappij NS waarschuwt intussen nog steeds dat het te druk is in treinen tussen Nederland en België. Hierdoor is voldoende afstand houden onmogelijk, klinkt het. De spoorwegmaatschappij raadt af met de trein naar België te reizen, tenzij het noodzakelijk is.

Wel merkt de NS op dat de kaartverkoop voor reizen naar België afneemt. Op perrons staan ook minder mensen. Eerder in de week moesten passagiers soms achterblijven omdat er gewoon geen plek meer was in een trein. Dat zou donderdag niet meer zijn gebeurd.

De spoorwegmaatschappij roept onder meer op het station van Breda ook om dat studenten niét gratis naar Antwerpen kunnen reizen. Er gaan volgens de NS berichten rond dat dit wel zou kunnen. De maatschappij benadrukt dat de studentenkorting alleen in Nederland te gebruiken is.

Volledig scherm Nog beelden van gisteren. Drukte in het treinstation van Antwerpen Centraal met Nederlanders. © ANP

Oproep

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge deed gisteren wederom een oproep aan Nederlanders om niet te gaan winkelen in België of Duitsland, waar de detailhandel en horeca in tegenstelling tot in Nederland wel open zijn. Eerder riepen ook de Nederlandse premier Mark Rutte en Antwerps gouverneur Cathy Berx op om niet naar ons land af te zakken.

“Als het in Nederland niet verstandig is om in winkelstraten te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet", zei De Jonge gisteren. De minister zei begrip te hebben voor mensen die dat doen. “Maar het is toch niet verstandig. Blijf gewoon thuis", voegde hij toe.

Volledig scherm Drukte in de horeca rondom de Groenplaats in Antwerpen. © ANP

De Nederlandse regering besloot een week voor kerst tot een harde lockdown, om te voorkomen dat de zorg overspoeld wordt door een nieuwe golf coronagevallen als gevolg van de besmettelijkere omikronvariant. Daarmee heeft Nederland veel harder ingegrepen dan buurlanden.

BEKIJK OOK: