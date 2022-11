Opnieuw grote drukte in Walibi: beelden tonen vechtpartij aan ingang van pretpark

De schermutseling zou deze ochtend rond 10 uur hebben plaatsgevonden. Het is niet bekend of er gewonden vielen.

Foto’s tonen bovendien een grote mensenmassa aan het treinstation Bierges-Walibi en aan de ingang van het pretpark. Gisteren al klaagden bezoekers over de gigantische drukte in het park en lange wachtrijen aan de spookhuizen.

Vol park

Ook het park zelf raadt vandaag aan om een bezoek uit te stellen. “Alles is weer vol. Om vandaag nog toegang te krijgen tot het park, moeten klanten in het bezit zijn van een gedateerd ticket, een platinapas, of een activiteit van het halloweenevenement hebben gereserveerd”, zegt woordvoerder Justien Dewil. Mensen met niet-gedateerde tickets of een abonnement worden gevraagd hun bezoek uit te stellen tot morgen of later.