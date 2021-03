Opnieuw geval van visafraude? Staatsveiligheid waarschuwt voor echtgenoot Darya Safai (N-VA)

INTERVIEW. Theo Francken na verloren verkiezing en Ku­cam-affaire: “Ik ga geen Calvo’ke doen, ik ben een Kampf­schwein”

20 februari Theo Francken (N-VA) blikt terug en vooruit. Tot zijn spijt niet als ondervoorzitter. "Valerie Van Peel of Lorin Parys en ik, dat zou een goede combinatie zijn geweest voor de partij. Yin en yang. Helaas." De partijsoldaat zet de strijd voor zijn N-VA onvermoeibaar verder. Zodra het kan met de botten in de modder, in het veld, naar de mensen. "Sommigen vinden mij een asociale pitbull. Maar ik neem het juist vaak op voor de zwakkeren in de samenleving."