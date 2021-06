Opnieuw geen akkoord over vrijwillige vaccinatie met Johnson & Johnson en inentingen voor 16- en 17-jarigen

De verschillende ministers van Volksgezondheid hebben opnieuw geen akkoord gevonden over de vraag of mensen jonger dan 41 jaar toch vrijwillig het vaccin van Johnson & Johnson kunnen krijgen. Dat vernam VTM Nieuws. Ook de leeftijdsgrens zelf lag op tafel, net als de vaccinatie van 16- en 17-jarigen met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Zaterdag wordt er opnieuw over vergaderd.

België besliste vorige week het vaccin van Johnson & Johnson uit voorzorg enkel nog toe te dienen bij mensen van 41 jaar en ouder. Dat gebeurde na een sterfgeval bij een Sloveense vrouw jonger dan 40. Zij overleed in een Belgisch ziekenhuis na een uiterst zeldzame bijwerking na de vaccinatie.

De federale taskforce Vaccinatie werkte ondertussen verschillende scenario’s uit over het gebruik van het vaccin in de verschillende leeftijdsgroepen, die vandaag voorlagen in de interministeriële conferentie, die voorgezeten wordt door Vlaams minister Wouter Beke (CD&V). Ons land vroeg ook een bijkomend advies aan het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA over hoe het verder moet met de vaccinatie met Johnson & Johnson. Dat advies is er nog niet. Een beslissing over de kwestie is vandaag dan ook niet genomen.

Tegelijkertijd werd vandaag ook bekeken of mensen voor wie het J&J-vaccin niet meer voorzien is, het vrijwillig toch kunnen krijgen om zo sneller gevaccineerd te kunnen worden. Al moeten de vaccins dan wel komen: de leveringen van Johnson & Johnson blijven voorlopig beperkt, en ook voor de rest van deze maand zijn de verwachtingen al naar beneden bijgesteld. “Als de leveringen er toch zouden komen en we moeten een leeftijdsgrens invoeren, dan moeten we het debat voeren om het vaccin aan te bieden aan mensen onder de 41 die dit vrijwillig willen krijgen”, zei Beke vorige week in het Vlaams parlement. “Ik kan me inbeelden dat er velen zijn die overtuigd zijn dat vaccineren veel meer voordelen oplevert dan niet vaccineren.”

16- en 17-jarigen

Evenmin is er een beslissing genomen over de vaccinatie van de 16- en 17-jarigen met het Pfizer/BioNTech-vaccin. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) gaf daar eerder al een positief advies over. Het Pfizer/BioNtech-vaccin is voorlopig het enige dat goedgekeurd werd voor 16- en 17-jarigen door het Europese geneesmiddelenbureau EMA en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Omdat de kans op ziekenhuisopname of overlijden bij jongeren zeer klein is, zal de vaccinatie bij jongeren vooral leiden tot minder circulatie van het coronavirus - omdat jongeren meer sociale contacten hebben - maar niet tot een rechtstreekse vermindering van de druk op de ziekenhuizen.

De 16- en 17-jarigen maken ongeveer 2,16 procent uit van de Belgische bevolking. In Vlaanderen gaat het om een kleine 140.000 jongeren.

En 12 tot 15?

Ook voor 12- tot 15-jarigen acht het EMA vaccinatie met Pfizer/BioNTech veilig, maar die leeftijdsgroepen stonden voorlopig nog niet op het programma, klinkt het bij het kabinet-Beke. Daarvoor is het nog wachten op een advies van de Hoge Gezondheidsraad, en overleg met de onderwijssector. Alvast Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is er voorstander van iedereen vanaf 12 jaar te vaccineren. “We zijn gevaccineerd toen we nog baby waren. En het is door die vaccinatie dat we er vandaag zijn. Mochten we toen niet gevaccineerd zijn, zouden we vandaag een zware ziekte hebben of er niet meer zijn. Dus ja, ik ben honderd procent voor de vaccinatie van jongeren van 15 tot 17 jaar en zelfs van 12 tot 17 jaar”, zei hij vanmorgen op DH Radio.