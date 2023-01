Opnieuw explosie in Berchem: woning familie E.H. al voor de vijfde keer geviseerd

Na de aanslag in Wilrijk een dag eerder, werd vannacht ook de woning van familie E.H. in de Deken de Winterstraat in Berchem geviseerd. Het is al de vijfde keer dat de woning het doelwit is van een aanslag uit het drugsmilieu. De teller van het aanslagen deze week in de stad staat hiermee op drie. Bekijk hieronder beelden van de schade:

4 november