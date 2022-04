Opnieuw duizenden Oekraïense vluchtelingen op komst

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier .

“De evacuatie moet nú gebeuren. Anders riskeert de bevolking het offensief niet te overleven.” De oproep van de Oekraïense vicepremier Irina Veretsjoek liet er gisteren geen twijfel over bestaan: uit vrees voor een grootschalig Russisch offensief in de Donbas moesten inwoners in het oosten van het land zo snel mogelijk vluchten.

Ons land verwacht dat het aantal vluchtelingen de komende periode zal stijgen. De afgelopen dagen zat het aantal aanmeldingen in dalende lijn, maar die trend zal weer keren, denkt Freddy Roosemont, directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken. “Nu krijgen we 500 à 700 aanmeldingen per dag, maar daar zal het niet bij blijven. De Verenigde Naties stellen vast dat het aantal verplaatsingen binnen Oekraïne toeneemt. Ook in buurlanden als Polen, Roemenië en Tsjechië blijven de Oekraïners aankomen. Wanneer die tweede golf in België komt, is koffiedik kijken. Dat kan binnen een week zijn, of binnen enkele weken, maar het verminderde aantal Oekraïners zal niet standhouden.”