Opnieuw drukker op Belgische wegen: “Files hebben dit jaar al 901 miljoen euro gekost”

“De toename van de congestie is wellicht deels toe te schrijven aan het einde van het verplichte telewerk op 7 maart. Ook de wegenwerken op de grote verkeersassen speelden waarschijnlijk een rol”, zo klinkt het bij het VBO en Febiac. “De komende maanden zal blijken of die tendens aanhoudt, aangezien ook andere factoren een invloed zouden kunnen hebben op onze mobiliteit, zoals het structurele telewerk, de voorkeur voor de trein als gevolg van de stijgende energie- en brandstoffenprijzen en de populariteit van fietsen en steps in de steden.”

Maatschappelijke kosten

Het gemiddelde tijdverlies per werknemer per dag sinds het begin van het jaar is daarentegen licht gedaald (-7 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2021, met een dagelijks verlies van in totaal 6 minuten en 11 seconden. “Die lichte daling ondanks de huidige toename van de congestie is vooral te verklaren door de mindere drukte in januari en tijdens de weekends dan het jaar ervoor.” Opvallend: de congestie is nog steeds het grootst op vrijdag.