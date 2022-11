Opnieuw dode door ongeval bij Waalse autorally: piloot (56) vliegt uit de bocht en komt om het leven

Ervaren rallyrij­der (53) maakte 20 jaar geleden ook dodelijk ongeval mee: “Het ligt niet aan de veiligheid, maar aan laksheid”

“Ik zag biertenten en toeschouwers met pinten in de hand... Dat kan niet op een rallyparcours.” Dat zegt Thierry Dekoninck over de rally van Condroz, waar afgelopen weekend een dodelijk ongeval plaatsvond. Thierry is al 35 jaar rallyrijder in hart en nieren en ook hij zag een dergelijk drama van dichtbij. 20 jaar geleden begon zijn wagen te tollen, en belandde hij in de voortuin van een woning. Er vielen twee doden. “Elke dag heb ik het er nog moeilijk mee.”

