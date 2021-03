Opnieuw dagrecord verbroken: kwik klom vandaag tot 17,2 graden in Ukkel

Vlaams minister-president Jan Jambon: "Goede hoop dat dit tijdelijke opstoot was”

16:39 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft goede hoop dat er geen sprake is van een derde golf. Dat zei hij vandaag in het Vlaams Parlement. "Je ziet dat we vandaag met de cijfers al terug op het punt zitten waar we zeven dagen geleden ook zaten. Als dat zich voortzet, denk ik dat we van een opstoot van twee of drie dagen kunnen spreken.”