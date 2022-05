Opnieuw crèche gesloten na klachten: “zorgen over pedagogisch onvermogen van initiatiefneemster”

“Tussen 17 en 20 mei kwamen er drie klachten binnen van ouders en een melding van verontrusting. Op basis van die informatie maakten wij ons ernstig zorgen over de fysieke en psychische integriteit van de kinderen. We hebben de Zorginspectie gevraagd om langs te gaan, ook zij toonden zich zeer bezorgd. Begin deze week hebben we extra informatie gekregen. Dinsdag hebben we hierover ­samengezeten. Woensdag is de ­initiatiefneemster gehoord en is de beslissing genomen.”