Opnieuw champagne met xtc ontdekt: “Zelfs proeven kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden”

Het gaat telkens om drieliterflessen van Moët & Chandon Ice Imperial. Van het tweede lot geïnfecteerde flessen werden er ook in ons land verkocht. Het gaat om de lotnummers LAJ7QAB6780004 en LAK5SAA6490005 . De flessen bevatten vermoedelijk MDMA (xtc). Er zijn momenteel in België geen incidenten gemeld.

Wat te doen als je zo’n fles in huis haalde?

“Het FAVV volgt de situatie op de voet en staat in nauw contact met de betrokken autoriteiten en federaties”, klinkt het. “Het FAVV vraagt consumenten die dit product hebben aangekocht, uiterst voorzichtig te zijn en het absoluut niet te consumeren. Het is niet bekend hoe de MDMA in deze flessen is terechtgekomen. In deze fase van het onderzoek kan niet worden uitgesloten dat andere flessen van hetzelfde merk ook MDMA bevatten.”