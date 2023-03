Opnieuw bedenkelijke verloning in de Kamer: 9 parlementsleden kregen extra afscheidsvergoeding van 26.600 euro bruto, Carl Devos reageert

PolitiekOnze redactie heeft documenten in handen gekregen die opnieuw vraagtekens plaatsen bij de verloning in de Kamer. Kamerleden met een ‘bijzondere functie’ kunnen bij hun afscheid een extra uittredingsvergoeding krijgen, zo blijkt. In 2019 waren dat 9 politici, onder wie Eric Van Rompuy (CD&V), Dirk Van Mechelen (Open Vld), maar ook huidig pensioenminister Karine Lalieux (PS) en Siegfried Bracke (N-VA). Gemiddeld gaat het over een jaarlijks supplement van 26.667 euro bruto, soms tot 4 jaar lang. “Dit is precies een feuilleton: elke week komen er wel nieuwe stukjes en brokjes naar boven”, reageert politicoloog Carl Devos (UGent).