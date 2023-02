Opnieuw banen geschrapt bij C&A: “Dit is al de derde herstructurering op vijf jaar”

Wim Lybaert en Kris Baert over hun strijd tegen slaappil­len: “Blij dat ik van die vuiligheid af ben”

Als je wil afbouwen met slaappillen, kan je daar sinds gisteren, 1 februari, ook bij de apotheker voor terecht. Want we nemen met z’n allen te veel slaapmedicatie. Jaarlijks worden er in ons land 400 miljoen dosissen verkocht. Tv-maker Wim Lybaert (54) en oud-reporter bij Radio 2 Kris Baert (68) getuigen over hun gevecht tegen slaappillen. “Overdag voel je je alsof er een snelheidsbeperking op je verstand staat, je creativiteit vlakt af”, vertellen ze.

2 februari