Opmerkelijke oproep van organisatoren jeugdkampen: “Hou kind thuis als het kan”

38.000 overlij­dens vermeden door lockdown en hernieuwba­re energie

2:15 In Europa zijn vorig jaar ongeveer 38.000 vroegtijdige overlijdens ten gevolge van luchtvervuiling vermeden, waarvan zowat 650 in België. Dat is een gevolg van de gunstige effecten van de lockdown en meer hernieuwbare energie op de luchtvervuiling. Dat blijkt uit een onderzoek van het gespecialiseerde centrum CREA in Helsinki.