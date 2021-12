Opmerkelijk beeld: crew van luchtvaartmaatschappij volledig gehuld in beschermingspakken op Brussels Airport

Antwerpen Open Vld Antwerpen neemt afstand van beslissing opkomend schepen Erica Caluwaerts: “Ze speelt soloslim”

Vandaag raakte bekend dat Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) dan toch geen schepen wordt in Antwerpen, zoals in het begin van de legislatuur afgesproken werd. Erica Caluwaerts is per januari de enige liberale schepen in het bestuur. Deze laatste kreeg meteen kritiek van partijgenoot en Antwerps Open Vld-voorzitter Bavo De Mol. Hij spreekt over een vertrouwensbreuk: “ Ze beslist vandaag om alleen in het schepencollege te stappen én om het OCMW-voorzitterschap af te geven aan Vooruit. Deze eigengereide beslissing getuigt niet van respect naar onze leden.”

11 december