Opmars digitale betalingen zet door: 40 procent van Belgen rekent liefst contactloos af

Sinds de coronacrisis hebben we ons betaalgedrag aangepast en zijn we meer overgestapt op digitale betalingen. Vooral de contactloze kaartbetaling is bijzonder geliefd: 74 procent van de Belgen heeft al minstens één keer met een contactloze kaart betaald in een fysieke winkel, tegenover 47 procent voor de pandemie. Ook is het voor 40 procent van de Belgen het favoriete betaalmiddel.

Ook het aantal Belgen dat minstens één keer een mobiele betaling heeft gedaan in een fysieke winkel, is gestegen: in 2022 maken 4 op de 10 Belgen er gebruik van, tegenover 3 op de 10 voor de coronacrisis. Bijna 42 procent van de Belgen is vertrouwd met mobiel betalen via een QR-code (tegenover 34 procent vorig jaar). Vooral bij jongere generaties is deze betaalmethode erg populair.