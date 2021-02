Opmars coronavarianten zorgt voor ongerustheid in Duitsland: “Virus heeft boost gekregen”

Zowel de Britse, Zuid-Afrikaanse als Braziliaanse variant werden reeds vastgesteld in Duitsland. Vooral de verspreiding van die eerste, de zogenaamde B.1.1.7-mutatie, baart Wieler zorgen. Die meer besmettelijke variant werd al in 13 van de 16 deelstaten gevonden en is goed voor 6 procent van alle coronagevallen. Hij voegde eraan toe dat de mutatie in de toekomst alsmaar vaker zal voorkomen.



Duits minister van Volksgezondheid Jens Spahn had een meer hoopvolle boodschap. Volgens hem is de tweede golf aan het afnemen en bieden vaccins de mogelijkheid om "in de loop van het jaar" het virus te overwinnen. Wel voegde hij eraan toe dat de besmettingsgraad niet snel genoeg afneemt. "Als we de mutaties de kans zouden geven om zich te verspreiden, lopen we de kans dat de besmettingscijfers opnieuw de hoogte ingaan", aldus Spahn.