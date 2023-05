Opmars Aziatische hoornaar is niet meer te stuiten: “Kwestie van tijd voor ook hier doden vallen”

De komende zomer zal in het teken staan van de Aziatische hoornaar, die aan een niet te stuiten opmars in Vlaanderen bezig is. We raken niet meer verlost van die invasieve exoot, we kunnen enkel proberen de populatie te beheren. “Vroeger legde de overheid bij voor de bestrijding van een nest in je tuin, nu krijg je geen middelen meer”, zegt wespen- en hoornaarverdelger Kevin Verbeek. Wat kan je doen als je gestoken wordt? En hoe meld je een nest?