Opkomstplicht op lokaal en provinciaal niveau afgeschaft: straks ook niet meer verplicht stemmen voor federale verkiezingen?

Belangrijke dag voor Open Vld in het Vlaams Parlement gisteren, want daar werd definitief beslist dat de opkomstplicht bij de lokale en provinciale verkiezingen verdwijnt. Een stokpaardje van de Vlaamse liberalen. Voor de federale en regionale verkiezingen blijft u wél verplicht om te gaan stemmen, maar als het van Open Vld afhangt, komt ook daar een einde aan. De partij nam daar in de zomer van 2019 al een eerste initiatief voor. Toen diende federaal parlementslid Tim Vandenput (Open Vld) in de Kamer een wetsvoorstel in dat de opkomstplicht onder druk moet zetten. "Echt afschaffen kunnen we deze legislatuur nog niet, omdat daarvoor een grondwetswijziging nodig is. De vorige regering heeft geweigerd om het bewuste artikel over de opkomstplicht 'open te stellen' voor verandering. Daarom doen we het nu via een omweg", legt Vandenput uit. "We dienden een voorstel in dat ervoor moet zorgen dat de sancties verdwijnen voor mensen die niet gaan stemmen. Op die manier verdwijnt de stok achter de deur. Het is een symbolische afschaffing van de opkomstplicht."