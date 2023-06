‘Opkomen voor de zwakkeren’, maar wel 18.000 euro voor restaurantbezoekjes: vader en zoon gebruiken overheidsgeld voor luxeleventje volgens audit

WEERBE­RICHT. Kwik loopt in Ukkel op tot 31,2 graden, goed voor nieuw dagrecord

Het kwik bereikte in Ukkel vandaag maar liefst 31,2 graden en dat is goed voor een nieuw dagrecord. Het vorige dagrecord van 30,2 graden in 2006 werd met een volledige graad verbroken. Niet alleen in Ukkel was het vandaag al warm. Dankzij een zwakke oostelijke luchtstroming kunnen ook elders de temperaturen weer vlot boven de 30 graden klimmen, tot wel 32 graden.