OPINIE. Voor we op zoek gaan naar een zondebok, moeten we ons afvragen of er in de gevangenissen niet meer geïnvesteerd moet worden in daders

Het moet een van de grootste nachtmerries zijn voor ouders: geen nieuws hebben van je kind nadat je het zonder het te weten hebt toevertrouwd aan een oppas die kort daarvoor de gevangenis heeft verlaten voor het doodfolteren van een kleuter. Dat is het drama dat zich nu heeft voltrokken. De kleine Dean Verberckmoes, 4 jaar oud, is gisteravond dood teruggevonden tussen de rotsen van de waterkering in een dorpje in Zeeland, nadat hij was meegenomen door Dave De Kock. Sinds vorige woensdag was er geen spoor meer van beiden.