OPINIE. OnlyFans, de Airbnb van de online seks

Heidi De Pauw is CEO van Childfocus. Ze schrijft in opiniestuk haar mening neer over het online platform OnlyFans, “de Airbnb van de online seks”.

“Het heeft niet lang geduurd. Het online platform OnlyFans komt terug op zijn besluit om de verkoop van seksueel getint beeldmateriaal niet meer toe te staan. Deze keer viel mijn mond eens niet open van verbazing. Uiteraard brengen ze hun grootste bron van inkomsten niet in gevaar. Ik schrok daarentegen veel meer van het initiële nieuws, namelijk dat ze de verkoop van seksueel geladen beelden niet meer gingen toelaten. Natuurlijk doen ze gewoon door. Want seks verkoopt. Er valt dan ook gigantisch veel geld te verdienen met en door OnlyFans, waar de ‘fans’ rechtstreeks bij de aanbieders betalen voor private content. Op dezelfde manier waarop Airbnb voor een revolutie zorgde in de hotelwereld gebeurde dit nu ook in de pornowereld. Deze rechtstreekse link tussen vraag en aanbod, de farm to table van de seksindustrie, werd dus mogelijk gemaakt en online seks werd al gauw de belangrijkste inkomstenbron voor het platform.

Covid-19 maakte het platform alleen maar populairder. Enerzijds omdat de prostitutiesector alternatieve manieren zocht om te blijven verder werken… anderzijds omdat ook bij sommige jongeren een belletje begon te rinkelen. Instagram ontplofte toen jonge influencers ontdekten dat er een stevig zakcentje te verdienen viel op OnlyFans. Geen enkele tiener schrok nog wanneer er onder een Instagram- of Snapchat post plots verscheen: “wat ben je mooi, heb je OnlyFans?”OnlyFans werd een alom bekend fenomeen… een begrip.

Ook minderjarigen vonden dus hun weg naar het platform, dat initieel veel te weinig inspanningen leverde om hier tegenin te gaan. Zoals altijd was er politieke en maatschappelijke druk nodig om OnlyFans op het matje te roepen. Ook vanuit Child Focus hebben we meerdere keren op dezelfde nagel geklopt: jongeren moet beter beschermd worden! Met als gevolg dat ID-checks werden verstrengd zodat tieners niet meer aangezet worden om zomaar online seksueel getinte beelden te verkopen. Maar zoals we bij Child Focus al vreesden… het zaadje was gepland en het verkopen van je eigen seksualiteit online werd op deze manier voor sommigen genormaliseerd. En dus gingen minderjarigen voor wie het een goed idee leek om hun beelden online te verkopen, op zoek naar alternatieven. Jongeren die in hun Insta-of Snapchat stories “Wil je mijn nudes zien? Payconic mij dan 5 euro.” plaatsen. Een uiterst zorgwekkende tendens die zich onder de radar verderzette. Onderzoek was er niet, is er nog steeds nauwelijks, en niemand weet waar te kijken om de zaken in kaart te brengen.

Net daarom zijn we bij Child Focus niet meteen beginnen juichen wanneer OnlyFans zei te zullen kappen met het toelaten van seksuele content op hun platforms. Sex sells en betekent dus grote inkomsten voor deze platformen. Maar waarom wordt er niet meer ingezet op de bescherming van jongeren? Waarom zorgt platform-overschrijdende regulering niet voor de noodzakelijke bescherming van minderjarigen? Tijd voor strengere wetgeving die de industrie verantwoordelijk stelt.

We moeten het debat dan ook wegkrijgen van OnlyFans en opentrekken naar de hele internetindustrie. Het feit dat volwassen mensen online seks verkopen, is niet het probleem en is dan ook niet de strijd die moet gevoerd worden. Wat we wel moeten doen is het gesprek aangaan met onze jongeren. Een lang gesprek, over online seksualiteitsbeleving. Dat je niets moet doen waar je je niet goed bij voelt, of je nooit onder druk mag laten zetten om beelden te verkopen. Dat je eigen seksuele integriteit een belangrijk goed is om te bewaken, dat je ook niet zelf mag schaden. En dat je zeker nooit iemand anders mag pushen om dat wel te doen. “Heb je OnlyFans”, is dan ook geen onschuldige vraag, maar de facto een vraag aan een minderjarige om zich te prostitueren. Online dan.

Er rust ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de klanten, die ook minderjarigen richting online vormen van prostitutie duwen, alleen al door het bekijken of betalen. Deze ‘fans’ van minderjarig naakt zijn overigens lang niet allemaal zelf minderjarig, en maken maar al te graag gebruik van de huidige normalisering van het verkopen van jezelf op sociale media. Ze achten zich onschendbaar achter hun VPN-verbinding, een simpele tool waardoor ze onzichtbaar, en dus niet opspoorbaar zijn. Dat mogen we niet laten gebeuren.

En tenslotte, er komt geen veiligere online wereld zonder wettelijk kader, zoveel is duidelijk. Daarom zeg ik stellig: we verwachten meer, veel meer, van de big tech die via hun platformen, gewild of ongewild, deze seksualisering van jongeren faciliteren. Hun verantwoordelijkheid is gigantisch in de strijd tegen online seksuele uitbuiting. Zelfregulering werkt niet. Het is aan de politiek om korter op de bal te spelen, dat zijn we verplicht aan de meest kwetsbare gebruikers, zoals onder andere de minderjarigen. Nog veel te vaak zijn bestaande eSafety-initiatieven vanuit de industrie ontoereikend of gewoonweg marketingstunts, en ze komen er altijd mee weg. Niet alleen OnlyFans.”

Lees ook.