OPINIE. Laten we maar optimistisch hopen dat we op de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen kunnen rekenen

Dit weten we over eerste Belgische besmetting met nieuwe variant: “We kunnen niet uitsluiten dat ze in ons land besmet raakte”

Ons land heeft een spijtige Europese primeur te pakken: we zijn het eerste land in Europa waar de nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant vastgesteld is. Het gaat om een jonge vrouw die onlangs vanuit Egypte via Turkije was gereisd, elf dagen na het reizen kreeg ze milde symptomen. “Maar we kunnen niet uitsluiten dat de infectie in Belgie is gebeurd”, zeggen virologen.

26 november