Opgepakte huurmoordenaar van Albanese maffia verdacht van liquidaties in ons land

Speurders uit ons land zijn deze week in Albanië gaan graven in het verleden van één van de gevaarlijkste huurmoordenaars van de Albanese maffia. Dat schrijven Albanese media. Topcrimineel Nuredin D. zou ook in ons land in beeld komen bij liquidaties.

Verschillende Albanese kranten schrijven over het bezoek van Belgische speurders aan de stad Elbasan. Volgens de kranten ‘Shqip’ en ‘ABC News’ bouwde Nuredin D. eerst een carrière uit in het prostitutiemilieu. Later werd hij een huurmoordenaar die intussen minstens zeven slachtoffers op zijn geweten zou hebben. De krant ‘Shqiptarja’ schrijft dat Nuredin D. ook verdacht wordt van liquidaties in ons land.

Lees ook PREMIUM Hoe operatie Sky zorgde voor de ontdekking van een ware drugsoorlog in onze hoofdstad: minstens acht moorden

Huurmoordenaar Nuredin D. werd volgens de krant ‘Panorama’ op 29 maart in Albanië opgepakt. Hij was toen zwaar bewapend op weg naar een nieuwe klus, maar werd naar verluidt door zijn eigen opdrachtgevers in een hinderlaag gelokt. Toen hij in een zwarte BMW X5 zijn target naderde, werd de auto meer dan twintig keer onder vuur genomen. De autoruiten en wielen waren volledig met kogels doorzeefd.

Goede engelbewaarder

Maar huurmoordenaar Nuredin D. beschikt over een goede engelbewaarder, want als bij wonder overleefde hij de aanslag. Hij raakte wel gewond. Vijf uur na de aanslag kon hij gearresteerd worden, toen hij zich in de Albanese stad Fier in het gezelschap van enkele kompanen liet verzorgen.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm De BMW X5 waarmee Nuredin D. op weg was telde meer dan 20 kogelinslagen, maar de huurmoordenaar overleefde de aanslag. © RV

Volledig scherm Nuredin D. zou een van de gevaarlijkste huurmoordenaars zijn van de Albanese maffia. © RV

Bij zijn arrestatie was Nuredin D. zelf ook gewapend. In de BMW X5 waarin de huurmoordenaar zat toen hij beschoten werd, lag bovendien een jerrycan met vijf liter benzine en een Kalashnikov. Dat doet de politie vermoeden dat hij zelf ook op weg was naar een nieuwe afrekening, toen hij werd aangevallen.

Van welke moorden Nuredin D. in ons land verdacht wordt, is niet duidelijk. Maar een feit is dat Belgische speurders deze week in Elbasan ook het mysterie rond een maffiamoord in Molenbeek (Brussel) probeerden op te lossen, aldus de krant ‘Shekulli’.

Met acht kogels doorzeefd in Molenbeek

Het was op 27 november 2020, bijna anderhalf jaar geleden, dat een Albanese man in de Edmond Machteldlaan in Molenbeek werd doorzeefd met minstens acht kogels. Volgens Albanese media gaat het om Ardit S. (38), schoonbroer van een Albanese topcrimineel, en zelf ook ooit verdacht van moord.

Volledig scherm Ardit S. (38) werd in Molenbeek op straat doorzeefd met acht kogels. © Marc Baert/RV

De liquidatie in Molenbeek zou deel uitmaken van een oorlog tussen twee Albanese bendes die strijden om de controle over cocaïnehandel. Het conflict zou gestart zijn met een gestolen of verdwenen partij cocaïne in Groot-Brittannië.

Tien dodelijke slachtoffers

Daarop startte een bloedige oorlog die leidde tot moord, en een spel van wraak en weerwraak waarbij volgens Albanese media al een tiental dodelijke slachtoffers vielen, onder meer in de Albanese stad Elbasan, maar dus ook in Brussel.

In mei 2020 trokken Belgische speurders ook al eens naar Elbasan voor dat onderzoek. Amper enkele dagen later vond toen een nieuwe moordaanslag plaats in Elbasan, door lokale media gelinkt aan de liquidatie in Molenbeek.

Dubai

Of huurmoordenaar Nuredin D. een verdachte is voor de moord in Molenbeek, blijft voorlopig onduidelijk. Het Brusselse parket hult zich al anderhalf jaar in stilzwijgen over de zaak. “In het belang van het lopende onderzoek, communiceren wij niet over deze zaak”, klinkt het steeds. Verschillende kranten schrijven ook dat een aantal betrokkenen bij die drugsoorlog zich schuilhouden in Dubai.