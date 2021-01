Opgelet, winterse neerslag zorgt voor gladde banen: KMI kondigt code geel af

Antwerpen Antwerpse synagoge twee weken dicht na dubbele politie-interven­tie door te veel volk

13:45 De synagoge in de Van Spangenstraat gaat voor minstens twee weken dicht. Dat schrijft de Gazet Van Antwerpen (GVA). In een persbericht wordt gemeld dat het bestuur van de Belze Joodse gemeenschap vrijwillig beslist heeft om even geen Shabbat-vieringen meer te organiseren, nadat de politie zaterdag twee keer op dezelfde dag een bijeenkomst moest stilleggen.