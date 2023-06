Opgelet voor verraderlijk gladde wegen als je de weg op gaat: “Vuil en stof zorgen voor gladde modderbrij”

WEERBE­RICHT. Vooral boven West-Vlaanderen kans op stevig onweer, al kan het ook elders losbarsten: “Voorspel­lin­gen voor komende uren en dagen erg onzeker”

Vanaf het westen neemt vandaag de bewolking toe en trekken enkele buien over ons land. In West-Vlaanderen geldt vanavond zelfs ‘code geel’ voor onweer. “Dat kan later uitgebreid worden naar andere provincies", waarschuwt weerman David Dehenauw nog. Daarnaast is het nog onzeker of het kwik in Ukkel vandaag boven de 25 graden klimt. Dat zou betekenen dat de hittegolf is afgelopen, aldus Dehenauw.