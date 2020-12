Opgelet voor sms-phishing over coronatoeslag

De berichten spreken over een tweede ondersteuning van 120 euro, die via een link tot en met morgen aangevraagd kan worden. Dat zijn dus valse berichten. Eerder circuleerden er ook al e-mails en links op sociale media met valse informatie over de coronatoeslag. “De berichten en e-mails zien er echt uit, maar zijn het niet”, klinkt het bij Opgroeien. “We communiceren niet over persoonlijke of financiële gegevens via sms en WhatsApp”.