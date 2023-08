Opgelet voor huurmoordenaarscam: “Jouw leven is in gevaar”

RECONSTRUC­TIE. Hoe potje van sterren­chef Willem Hiele overkookte en hij sommelier 2 weken arbeidson­ge­schikt sloeg: “Plots zag hij personeel in de kassa zitten”

Een stuk tand kwijt en bloeduitstortingen en kneuzingen in het gezicht. De man die een klacht wegens agressie indiende tegen topchef Willem Hiele (42) was ruim twee weken arbeidsongeschikt. “Zijn droom is uit elkaar gespat”, zegt zijn advocate Nina Van Eeckhaut. “Want hij keek enorm op naar Hiele. Hij droomde ervan om voor hem te mógen werken.” Volgens de entourage van Hiele zou het verhaal echter nog een andere kant hebben. “Het is niet dat dit zomaar is gebeurd.”