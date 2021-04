Opgelet voor gladde wegen: winterse neerslag en vriestemperaturen zorgen voor gevaarlijke combinatie

Geen Vlaamse program­ma's zoals Thuis meer op ‘buiten­land­se’ televisie­zen­der BVN

15:30 Op de televisiezender BVN - "het Beste van Vlaanderen en Nederland" - gericht op Nederlandstaligen in het buitenland, zullen vanaf 1 juli geen Vlaamse programma's meer te zien zijn. De VRT zet de samenwerking met de Nederlandse openbare omroep NPO stop, na een beslissing van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). De bedoeling is dat de VRT een "waardevol en degelijk online alternatief" uitwerkt voor Vlamingen in het buitenland.