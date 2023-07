Opgelet! Vlaamse Belastingdienst waarschuwt voor nieuwe phisingmails

De Vlaamse Belastingdienst heeft melding gekregen van burgers die een mail ontvingen met als onderwerp ‘Ontheffingsbrief Verkeersbelasting - aanslagjaar 2022'. Volgens die mail hebben ze in hun eBox een nieuw bericht ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst. De mail ziet er op het eerste zicht betrouwbaar uit en in de mail wordt het logo van de Vlaamse overheid gebruikt. Maar wanneer je klikt op de blauwe knop ‘Naar het document’, wordt men niet naar de elektronische postbus geleid (eBox), maar naar de bank. “Het gaat hier om een vorm van phishing”, stelt de Vlaamse Belastingdienst.

Vlabel benadrukt dat het gebruik van eBox nooit rechtstreeks naar een bankapplicatie zal leiden, bankgegevens zal vragen of vragen om zelf betalingen te doen. “Het is daarom aangeraden om bij zulke mails het proces meteen af te breken en een dubbelcheck te doen door zelf naar eBox te gaan via een zoekmachine en vervolgens je toegang te verschaffen met gebruik van je eID of itsme, zodat je zeker bent dat je in een beveiligde omgeving surft”, legt Vlabel uit.