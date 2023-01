Opgelet, uw werkgever ziet u! Bedrijven kunnen checken wat je doet tijdens de werkuren

Universi­teit Antwerpen verbiedt personeel om vliegtuig te nemen als treinreis minder dan 8 uur bedraagt

De Universiteit Antwerpen zal haar medewerkers voortaan verbieden om een vliegtuig te nemen indien de treinreis minder dan acht uur bedraagt. Personeel dat naar een congres of conferentie moet in Zwitserland bijvoorbeeld, zal zich dus per trein moeten verplaatsen.

13 januari